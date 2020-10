App Immuni, è più scaricata ma ispira meno fiducia di prima (Di giovedì 29 ottobre 2020) App Immuni, è più scaricata ma ispira meno fiducia di prima Sono mesi che se ne parla tra mille polemiche, legate sia alla privacy che agli sforzi (scarsi) delle autorità per promuovere il suo utilizzo. E’ l’app Immuni, quell’applicazione che registra la posizione di chi la scarica e in caso venga segnalata una positività di un utilizzatore avvisa chi vi è stato vicino a meno di due metri circa per almeno 15 minuti.Segui Termometro Politico su Google News Quando era stata prodotta vi erano stati timori per il rispetto della privacy, e di conseguenza era stata scaricata molto poco. Successivamente si era parlato di questo scarso utilizzo. Che però da ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020) App, è piùmadiSono mesi che se ne parla tra mille polemiche, legate sia alla privacy che agli sforzi (scarsi) delle autorità per promuovere il suo utilizzo. E’ l’app, quell’applicazione che registra la posizione di chi la scarica e in caso venga segnalata una positività di un utilizzatore avvisa chi vi è stato vicino adi due metri circa per al15 minuti.Segui Termometro Politico su Google News Quando era stata prodotta vi erano stati timori per il rispetto della privacy, e di conseguenza era statamolto poco. Successivamente si era parlato di questo scarso utilizzo. Che però da ...

Davide : Si sentono sempre più casi di persone che hanno scoperto per caso, aprendo l’app Immuni dopo settimane o mesi, di e… - MinisteroSalute : Ci sono 4 semplici gesti che ciascuno di noi può fare per prevenire il contagio: ?? indossa la mascherina ?? lava… - SkyTG24 : Immuni, nasce il call center unico nazionale per chi ha ricevuto la notifica dall'app - cristia14596897 : RT @piersileri: Migliora il servizio #Immuni. Il #DecretoRistori ha stanziato quattro milioni di euro per istituire un call center nazional… - giusi090597 : RT @luigidegennar: Le 3 T: Tracciamento, Tamponi, Trasporti Solo oggi call center nazionale per l'app Immuni? -