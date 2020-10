Antartide, al via 36a Spedizione italiana. COVID impone rigidi protocolli (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prende il via la 36a Spedizione italiana in Antartide con l’apertura della base italiana Mario Zucchelli. La Spedizione finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), è gestita dall’ENEA per gli aspetti di pianificazione ed organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione ed il coordinamento scientifico. L’emergenza sanitaria ha imposto alla Spedizione forti limitazioni delle attività scientifiche e logistiche, che si è tradotta in una riduzione del personale al minimo indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione scientifica, dopo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prende il via la 36aincon l’apertura della baseMario Zucchelli. Lafinanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), è gestita dall’ENEA per gli aspetti di pianificazione ed organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione ed il coordinamento scientifico. L’emergenza sanitaria ha imposto allaforti limitazioni delle attività scientifiche e logistiche, che si è tradotta in una riduzione del personale al minimo indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione scientifica, dopo ...

PolarObs : 'Noi, scienziati italiani in #Antartide. Tra mummie di pinguini, scioglimento dei ghiacci e misure anti-Covid' via… - DMN_fantascienz : Antartide. Trovato il fossile del volatile pi? grande mai esistito sulla Terra? - FabriSovranista : Antartide. Trovato il fossile del volatile più grande mai esistito sulla Terra? - Andy70BB : @ilgiornale Entrata perché il governo ce l'ha spinta,sono misure quasi inutili perché ormai nel mondo gli unici ad… - radioalien : RT @radioalien: Il buco dell'ozono sull'Antartide si è ingrandito in un modo spaventoso.e mo so cazzi!! -

Ultime Notizie dalla rete : Antartide via Antartide, al via 36a Spedizione italiana. COVID impone rigidi protocolli Borsa Italiana Antartide, al via 36a Spedizione italiana. COVID impone rigidi protocolli

Prende il via la 36a Spedizione italiana in Antartide con l’apertura della base italiana Mario Zucchelli. La spedizione finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), nell’ambito del ...

Prosegue a Genova il Festival della Scienza

Una missione in Antartide, una spedizione internazionale di donne scienziate ... l’evoluzione del cosmo sarà spiegata a partire dalle grandi scale scendendo via via fino alle galassie, alle stelle e ...

Prende il via la 36a Spedizione italiana in Antartide con l’apertura della base italiana Mario Zucchelli. La spedizione finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), nell’ambito del ...Una missione in Antartide, una spedizione internazionale di donne scienziate ... l’evoluzione del cosmo sarà spiegata a partire dalle grandi scale scendendo via via fino alle galassie, alle stelle e ...