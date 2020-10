Varato il decreto Ristori. Gli aiuti a imprese e famiglie arriveranno in meno di dieci giorni. Pronti 5,4 miliardi con indennizzi fino a 4 volte maggiori del dl Rilancio. Cig prorogata e Imu cancellata a dicembre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Come promesso dal premier Giuseppe Conte, il decreto Ristori è stato approvato dal Consiglio dei ministri in tempi record. Ieri pomeriggio dunque, dopo l’incontro in videoconferenza con le categorie penalizzate dal nuovo Dpcm, il provvedimento – che vale 5, 4 miliardi di indebitamento netto- ha avuto il via libera e in serata è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Come annunciato lunedì dal ministro dell’economia Roberto Gualtieri e dai suoi vice Castelli e Misiani, gli aiuti a fondo perduto previsti dal provvedimento avranno un importo pari al 100% e fino al 400% della perdita subita, saranno parametrati a quanto incassato già in primavera dopo il primo lockdown con il decreto Rilancio e arriveranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Come promesso dal premier Giuseppe Conte, ilè stato approvato dal Consiglio dei ministri in tempi record. Ieri pomeriggio dunque, dopo l’incontro in videoconferenza con le categorie penalizzate dal nuovo Dpcm, il provvedimento – che vale 5, 4di indebitamento netto- ha avuto il via libera e in serata è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Come annunciato lunedì dal ministro dell’economia Roberto Gualtieri e dai suoi vice Castelli e Misiani, glia fondo perduto previsti dal provvedimento avranno un importo pari al 100% eal 400% della perdita subita, saranno parametrati a quanto incassato già in primavera dopo il primo lockdown con il...

