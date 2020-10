UFFICIALE – Milan, Baresi vicepresidente onorario del club (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Milan ha annunciato la nomina di Baresi a vicepresidente onorario del club: il comunicato UFFICIALE dei rossoneri «AC Milan è lieto di comunicare la nomina di Franco Baresi a Vice Presidente onorario del club. Franco continuerà a mettere a disposizione del Milan la sua immensa esperienza calcistica, la sua passione e la sua visione del futuro, contribuendo a diffondere i valori distintivi del club, rafforzandone la reputazione e mantenendo il legame emotivo con i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio di tutto il mondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilha annunciato la nomina didel: il comunicatodei rossoneri «ACè lieto di comunicare la nomina di Francoa Vice Presidentedel. Franco continuerà a mettere a disposizione della sua immensa esperienza calcistica, la sua passione e la sua visione del futuro, contribuendo a diffondere i valori distintivi del, rafforzandone la reputazione e mantenendo il legame emotivo con i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio di tutto il mondo». Leggi su Calcionews24.com

