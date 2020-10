Speranza Capasso dopo Temptation Island: Regalo anonimo da Alberto? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Speranza Capasso dopo Temptation Island ha spiegato più volte si essere single e di aver eliminato dalla sua vita dopo sedici lunghi anni Alberto. La coppia infatti, un mese dopo l’esperienza all’interno del docu-reality si è ritrovata davanti ad Alessia Marcuzzi con l’ennesima sorpresa spiacevole. La ex fidanzata di Alberto infatti, nonostante fuori continuasse a sentirlo per dei confronti e per capire realmente come chiudere la loro relazione, si è ritrovata davanti la single Nunzia. La tentatrice infatti, ha voluto rendere Speranza partecipe del doppio gioco che, il suo ex Alberto stava facendo con entrambi. Ora che la loro storia sembra realmente arrivata al ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha spiegato più volte si essere single e di aver eliminato dalla sua vitasedici lunghi anni. La coppia infatti, un mesel’esperienza all’interno del docu-reality si è ritrovata davanti ad Alessia Marcuzzi con l’ennesima sorpresa spiacevole. La ex fidanzata diinfatti, nonostante fuori continuasse a sentirlo per dei confronti e per capire realmente come chiudere la loro relazione, si è ritrovata davanti la single Nunzia. La tentatrice infatti, ha voluto renderepartecipe del doppio gioco che, il suo exstava facendo con entrambi. Ora che la loro storia sembra realmente arrivata al ...

