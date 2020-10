Sala prende tempo: 'Decideremo un lockdown per Milano solo tra 10-15 giorni' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ieri il consigliere del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, aveva parlato di un lockdown mirato in alcune zone d'Italia, tra cui Milano. Dopo lo stop del governatore lombardo Attilio Fontana, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ieri il consigliere del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, aveva parlato di unmirato in alcune zone d'Italia, tra cui. Dopo lo stop del governatore lombardo Attilio Fontana, ...

“Non mi hanno consultato – commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala in una intervista al Corriere della ... Per certi cambiamenti ci vuole tempo” e “prendiamo asili e materne. Come fai a ...

Dopo lo stop del governatore lombardo Attilio Fontana, arriva dunque anche quello di Beppe Sala. Dati i numeri delle terapie intensive e dei ricoveri, “anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 ...

