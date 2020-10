Roma, la classifica dei contagi di Coronavirus quartiere per quartiere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus a Roma Nell’ultimo bollettino Roma supera per la prima volta i mille contagi di Coronavirus, 1007 per la precisione. Nella capitale il virus corre forte in periferia e rallenta al centro. I quartieri che registrano più casi sono Torre Angela e Primavalle. Il primo, fuori dal Grande raccordo anulare, conta 511 nuovi casi positivi ( +191 rispetto al 19 ottobre), il secondo, dentro al Gra, ne conta invece 371. La mappa del contagio realizzata dal Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi) aggiornata al 26 ottobre, diffusa da Repubblica, descrive l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi Covid-19 su un campione di 10mila abitanti. Qui la classifica completa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Nell’ultimo bollettinosupera per la prima volta i milledi, 1007 per la precisione. Nella capitale il virus corre forte in periferia e rallenta al centro. I quartieri che registrano più casi sono Torre Angela e Primavalle. Il primo, fuori dal Grande raccordo anulare, conta 511 nuovi casi positivi ( +191 rispetto al 19 ottobre), il secondo, dentro al Gra, ne conta invece 371. La mappa delo realizzata dal Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi) aggiornata al 26 ottobre, diffusa da Repubblica, descrive l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi Covid-19 su un campione di 10mila abitanti. Qui lacompleta ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic in testa alla classifica marcatori con 3 doppiette in 3 giornate (due saltate per covid). Nel 2020 son… - titin320 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic in testa alla classifica marcatori con 3 doppiette in 3 giornate (due saltate per covid). Nel 2020 sono 18 g… - Mike_Smalldini : RT @eddajesu: Il Romanista: 'Prendendo gli ultimi 8 turni dello scorso campionato e i primi 5 di questo, la classifica dice che due squadre… - eddajesu : Il Romanista: 'Prendendo gli ultimi 8 turni dello scorso campionato e i primi 5 di questo, la classifica dice che d… - Giamba8_ : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic in testa alla classifica marcatori con 3 doppiette in 3 giornate (due saltate per covid). Nel 2020 sono 18 g… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma classifica Moviola: classifica dei 'favori' arbitrali Calciomercato.com Romamania: è Pedro il nuovo leader. Finalmente una società coerente, i Friedkin partiti con due piedi giusti

Sarebbe facile fare l'equazione elementare: hai giocato con la prima in classifica, l'hai fermata in casa ... tutto può accadere. Però la Roma ha giocato una buonissima gara, evidenziando un livello ...

FANTARACCONTI - Ho sfidato il fortunato della mia lega. Ecco come è andata

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO I VOSTRI FANTARACCONTI: QUESTA È LA VOLTA DI... Hai anche tu un #Fantaracconto che vorresti veder pubblicato su Fantacalcio.it? La tua asta è alle porte, o hai un aneddoto sta ...

Sarebbe facile fare l'equazione elementare: hai giocato con la prima in classifica, l'hai fermata in casa ... tutto può accadere. Però la Roma ha giocato una buonissima gara, evidenziando un livello ...RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO I VOSTRI FANTARACCONTI: QUESTA È LA VOLTA DI... Hai anche tu un #Fantaracconto che vorresti veder pubblicato su Fantacalcio.it? La tua asta è alle porte, o hai un aneddoto sta ...