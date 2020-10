Pronto soccorso pieni. Pazienti in ambulanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continuano incessanti le file delle ambulanze davanti ai Pronto soccorso in una Regione indicata tra le 7 «in codice rosso» dal Rapporto stilato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute. Ieri pomeriggio si contavano 10 mezzi di soccorso all'ingresso del Policlinico Tor Vergata con i Pazienti tenuti a bordo per ore sulle ambulanze trasformate in camere di isolamento per mancanza di spazi. Anche se il sovraffollamento più alto si è registrato all'ospedale Pertini: alle ore 17 c'erano ben 55 «Pazienti in attesa di ricovero o trasferimento» su un totale di 81 persone in trattamento. Sul mesto podio anche il Sant'Andrea, con 43 Pazienti in attesa di un posto letto sui 75 presenti al Pronto soccorso e il San ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continuano incessanti le file delle ambulanze davanti aiin una Regione indicata tra le 7 «in codice rosso» dal Rapporto stilato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute. Ieri pomeriggio si contavano 10 mezzi diall'ingresso del Policlinico Tor Vergata con itenuti a bordo per ore sulle ambulanze trasformate in camere di isolamento per mancanza di spazi. Anche se il sovraffollamento più alto si è registrato all'ospedale Pertini: alle ore 17 c'erano ben 55 «in attesa di ricovero o trasferimento» su un totale di 81 persone in trattamento. Sul mesto podio anche il Sant'Andrea, con 43in attesa di un posto letto sui 75 presenti ale il San ...

matteosalvinimi : #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le mig… - reportrai3 : Gli ospedali della capitale sono in tilt e le ambulanze sono bloccate davanti i pronto soccorso per ore. #Report è… - WRicciardi : 'Vicini al collasso. Lockdown necessario'. L'appello dei pronto soccorso lombardi - noitre32 : RT @plums_the: @hofattotardi Sono passato l'altro giorno davanti all'ospedale Mauriziano di Torino, molto importante e abbastanza centrale,… - SaraMacario11 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le miglia… -