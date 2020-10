Paola De Micheli e il poter uscire col coprifuoco per andare dalla fidanzata | VIDEO

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Partiamoconclusione: no, nelle città in cui vigono le restrizioni orarie notturne, non è possibilecon il(o del fidanzato, compagno non convivente). Questa eventualità, infatti, non è inserita tra i comprovati motivi ed esigenze inserite all’interno nel modulo di autocertificazione – pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno – valido per alcune regioni e città italiane. Eppure sembra esser questo il messaggio fatto passareministra delle Infrastrutture e dei Trasporti a Di Martedì, durante una discussione con il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi. LEGGI ANCHE >Dea Otto e Mezzo: «Non ci ...