Napoli | parla un dipendente del Cardarelli | “Non ci fanno il tampone da due mesi | sarebbe una strage”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La diffusione del Covid in Campania aumenta a passi da gigante e servono subito posti letto e unità di degenza per curare i malati fermi per ore a bordo delle ambulanze e nei pronto soccorso. L’unità di crisi regionale, dando seguito a quanto deciso nell’ultimo vertice con i manager di Asl e ospedali, ha disposto l’immediata riconversione delle corsie ospedaliere, dopo lo stop delle attività di elezione già disposto una decina di giorni fa. Scatta dunque la trasformazione in unità di cura Covid-19 per tutti: “In quest’ultimo periodo – si legge nell’ordinanza – si osserva un rapido incremento dei casi di infezione da Covid-19 e un repentino peggioramento della pandemia, compatibile con uno scenario di tipo III. Questa unità di crisi ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza ...