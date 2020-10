Melissa Satta e Kevin Prince Boateng amore e matrimonio al capolinea (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’indiscrezione è del settimanale Chi, che ha svelato l’amara conclusione di una bella storia d’amore. Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng l’amore sarebbe al capolinea. Secondo la rivista, al solito ben informata sui movimenti sentimentali dei personaggi più in vista, l’ex velina si sarebbe provvisoriamente trasferita per qualche giorno a casa di una amica, ma soprattutto ha cessato di andare come spettatrice allo stadio del Monza per vedere giocare il marito. Insomma sarebbe un taglio netto testimoniato anche dal fatto che sui social le foto riguardano solo lei e il figlio Maddox. Melissa Satta: ‘Vorrei un altro figlio da Kevin ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’indiscrezione è del settimanale Chi, che ha svelato l’amara conclusione di una bella storia d’. Tral’sarebbe al. Secondo la rivista, al solito ben informata sui movimenti sentimentali dei personaggi più in vista, l’ex velina si sarebbe provvisoriamente trasferita per qualche giorno a casa di una amica, ma soprattutto ha cessato di andare come spettatrice allo stadio del Monza per vedere giocare il marito. Insomma sarebbe un taglio netto testimoniato anche dal fatto che sui social le foto riguardano solo lei e il figlio Maddox.: ‘Vorrei un altro figlio da...

