Massimo Giannini dopo la terapia intensiva | “La pronazione | tutti devono sapere cos’è | chi sono e cosa subiscono i pronati”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Siamo contenti di averti qui e che tu sia uscito dalla, dove sei stato per tre settimane“. Con queste parole Lilli Gruber saluta, ospite in collegamento a Otto e Mezzo. “Posso dire di essere stato fortunato, il peggio è alle spalle. Però è stata dura. Tre settimane, sei giorni in, tre in subintersiva e gli altri nel reparto che, ho imparato, si chiama pulito-sporco. È stata un’avventura davvero molto pesante, ho visto tanto dolore, ho visto tanta sofferenza, ho visto anche persone morire“. Non si tira indietro, e già con un editoriale ha raccontato la terribile esperienza del Covid: “Credo che la testimonianza di chi sta male conti molto ...