La solidarietà del vicino

Un quartiere intero, Canalone, si strinse a coloro i quali avevano perso tutto, storie di piccola e grandissima umanità per ricordare il LXVI anniversario della Malanotte, l'alba che illuminò una Salerno spaccata in due da una valanga di fango. Il ricordo del pescivendolo Luigi Giannattasio, "Giggino 'o Comunista" Di Giuseppe Nappo Nell'ultima decade di ottobre ritorna puntuale l'anniversario dell'alluvione. Siamo al LXVI dalla tragedia alluvionale che nella notte tra il 25 e 26 ottobre 1954 sconvolse il salernitano. Lo scorrere del tempo sta portando via gli ultimi testimoni che vissero quei fatti e già da qualche anno i resoconti giornalistici sono obbligati a riproporre le stesse trite notizie. Quasi una litania la elencazione della calamità, dei danni, dei morti, degli sfollati degli interventi di aiuto, in ...

