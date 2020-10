La hit parade delle truffe online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se lunedì mattina ricevete una email che ha nell'oggetto la parola "payment" e sembra provenire da Microsoft e che vi chiede di collegarvi a un sito in HTTPS, molto probabilmente siete vittime di tentativo di phishing. Arriverete a questa conclusione molto semplicemente sulla base dei numeri. Secondo un recente report della società di sicurezza Check Point il 19% delle email truffaldine utilizza il marchio di Redmond per ingannare le sue vittime. Sulla base dei dati raccolti da ENISA, l'agenzia europea per la cybersecurity e consolidati nel report appena pubblicato e dedicato al panorama delle minacce on line, si rileva come il 30 per cento delle campagne di phishing si effettuato il lunedì, nel 32,6 per cento dei casi è presente nell'oggetto la parola "payment" e il 74 per cento delle volte ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se lunedì mattina ricevete una email che ha nell'oggetto la parola "payment" e sembra provenire da Microsoft e che vi chiede di collegarvi a un sito in HTTPS, molto probabilmente siete vittime di tentativo di phishing. Arriverete a questa conclusione molto semplicemente sulla base dei numeri. Secondo un recente report della società di sicurezza Check Point il 19%email truffaldine utilizza il marchio di Redmond per ingannare le sue vittime. Sulla base dei dati raccolti da ENISA, l'agenzia europea per la cybersecurity e consolidati nel report appena pubblicato e dedicato al panoramaminacce on line, si rileva come il 30 per centocampagne di phishing si effettuato il lunedì, nel 32,6 per cento dei casi è presente nell'oggetto la parola "payment" e il 74 per centovolte ...

PinoJazzing : @piergiullare @marika_mk @KotetsuJeegu @Hartmann_TWT Non devi capirle quelle cose che hai elencato, devi solo firma… - Je_Scotti : RT @edoardo_riccio: @Maumol Scusi ma non aveva indovinato proprio nulla. Il lockdown piu’ duro la peggior recessione per un Paese gia’ grav… - GAlf02 : RT @FredMosby_: Ok ma perché il voler sottolineare il «VERO caso di infanzia rubata», io detesto l'hit parade dei dolori e delle disgrazie.… - edoardo_riccio : @Maumol Scusi ma non aveva indovinato proprio nulla. Il lockdown piu’ duro la peggior recessione per un Paese gia’… - annyismyname : RT @FredMosby_: Ok ma perché il voler sottolineare il «VERO caso di infanzia rubata», io detesto l'hit parade dei dolori e delle disgrazie.… -

Ultime Notizie dalla rete : hit parade Hit parade, ancora primo collettivo rap Bloody Vinyl Agenzia ANSA Hit parade, ancora primo collettivo rap Bloody Vinyl

BV3, progetto del collettivo Bloody Vinyl, con i rapper Slait, Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica dei dischi più venduti della ...

Il doge Zaia ha perso il “tocco magico”, il Veneto torna nella hit parade del contagio

Dall’eccellenza all’emergenza. Il Veneto, che durante la prima fase della pandemia aveva reagito con efficienza e con buoni risultati rispetto ad altre regione italiane, in particolare la confinante L ...

BV3, progetto del collettivo Bloody Vinyl, con i rapper Slait, Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica dei dischi più venduti della ...Dall’eccellenza all’emergenza. Il Veneto, che durante la prima fase della pandemia aveva reagito con efficienza e con buoni risultati rispetto ad altre regione italiane, in particolare la confinante L ...