Kean trascina il Psg con una doppietta. Jorginho sbaglia un rigore ma il Chelsea vince

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA - Il Psg2-0 sul campo del Basaksehir nel secondo turno della fase a gironi di Champions League . La formazione parigina, con Florenzi in campo dall'inizio, trova il successo in Turchia ...

Kean trascina il Paris Saint-Germain: doppietta dell'azzurro e 4-0 al Dijon

L'attaccante ex Juve decisivo con due reti, Florenzi in campo dal primo minuto: i parigini vincono 2-0 in casa del Basaksehir. Successo esterno anche dei Blues, poker al Krasnodar ...Dallo stop del Rennes però ne approfitta benissimo il PSG che grazie ad una doppietta dell’azzurro Kean e di Mbappè, ha saputo imporsi senza difficoltà per 4-0 sul fanalino di coda Digione. La ...