Juve | è ancora troppo Barcellona Ko 2-0 in Champions | per Morata tripletta di gol annullati

(Di giovedì 29 ottobre 2020) C'ètroppa differenza tra uncalante e lantus "sperimentale" di Andrea Pirlo. Allo Stadium, seconda giornata diLeague, i catalani vincono 2-0 con i gol di Dembelè nel primo tempo (decisiva la deviazione sfortunata di Chiesa) e il rigore nel recupero di Leo Messi. In mezzo, tanto possesso palla nonincisivo dei padroni di casa e un piccolo record negativo: Alvarosi è visto annullare tre gol per fuorigioco, l'ultimo davvero millimetrico. Ma l'impressione è che i bianconeri debbanocrescere a livello di convinzione: da salvare, perlomeno, ci sono lo spirito e la generosità. Le avversarie die Barça, Ferencvaros e Dinamo Kiev, pareggiano 2-2 mettendo a ...

juventusfc : ...E se siete ancora alla ricerca di numeri... ???? - forumJuventus : ?? CR7 ancora positivo ? Salterà #JuveBarça ?? - Sport_Mediaset : +++ #Juve, #CristianoRonaldo ancora positivo: salterà la sfida con il #Barcellona. +++ #SportMediaset #Ultimora - Manu_Rn25 : @ale_mansi È probabile anche questo.. vedremo. Ma il potere che ha la Juve sul calcio italiano è ancora importante.. - vincenzoblueblu : @pietropaganini comprendo che Lei sarà occupato in cose più importanti, ma non ho ancora letto alcuna Sua opinione… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ancora

Catalani in testa al girone con 6 punti. Espulso Demiral tra i bianconeri.TORINO (ITALPRESS) - Il Barcellona trova per la prima volta la vittoria ...Pirlo deve fare i conti con assenze pesanti (Alex Sandro, de Ligt, Chiellini e Ronaldo) ma disegna una Juve troppo offensiva, con poco equilibrio e ancora meno punti di riferimenti in campo. E’ la ...