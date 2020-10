Erdogan querela Charlie Hebdo per la vignetta satirica che lo deride (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sale di livello lo scontro fra la Turchia e Parigi dopo la pubblicazione da parte di Charlie Hebdo della contestata caricatura del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. E il presidente turco presenta una querela presso la Procura di Ankara contro il magazine satirico francese Charlie Hebdo. Motivo del contendere: la vignetta pubblicata sulla copertina dell’ultimo numero di Charlie Hebdo, in edicola oggi. Il giornale satirico francese che ha pagato un prezzo altissimo la sua irriverenza verso l’Islam ha raffigurato Erdogan seduto su una poltrona in boxer e con in mano una lattina. Mentre solleva le vesti di una donna, di spalle, Erdogan esclama, sulla copertina di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sale di livello lo scontro fra la Turchia e Parigi dopo la pubblicazione da parte didella contestata caricatura del presidente turco Recep Tayyip. E il presidente turco presenta unapresso la Procura di Ankara contro il magazine satirico francese. Motivo del contendere: lapubblicata sulla copertina dell’ultimo numero di, in edicola oggi. Il giornale satirico francese che ha pagato un prezzo altissimo la sua irriverenza verso l’Islam ha raffiguratoseduto su una poltrona in boxer e con in mano una lattina. Mentre solleva le vesti di una donna, di spalle,esclama, sulla copertina di ...

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan querela 'Offese al presidente', Erdogan querela olandese Wilders - Ultima Ora Agenzia ANSA Erdogan, Macron rivuole le Crociate

Erdogan querela le "canaglie" di Charlie Hebdo per la copertina dissacrante

