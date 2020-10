Elettra Lamborghini diventa un fumetto ed è esplosiva

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’abbiamo vista un po’ in tutte le salse, ma mai in formato animato. Succederà in Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo, il primo libro ufficiale di Elettra Lamborghini di cui Vanity Fair anticipa qui sopra una tavola in anteprima. Uscirà il 29 ottobre per la casa editrice BeccoGiallo e vedrà Elettra, sposatasi da poco con il suo Afrojack e prossima ospite del Lucca Comics & Games, protagonista di un’avventura che la porterà in un universo parallelo, pronta a superare ostacoli e sorprese.