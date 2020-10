Coronavirus, In Puglia stop alla didattica in presenza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Da venerdi’ 30 ottobre 2020 è sospesa l’attivita’ didattica in presenza nelle scuole pugliesi di ogni ordine e grado”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano annunciando una nuova ordinanza sulla scuola. pc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Da venerdi’ 30 ottobre 2020 è sospesa l’attivita’innelle scuole pugliesi di ogni ordine e grado”. Lo dichiara il presidente della RegioneMichele Emiliano annunciando una nuova ordinanza sulla scuola. pc/com su Il Corriere della Città.

