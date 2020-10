Coronavirus | Arcuri | preparati alla seconda ondata | sorpresi che sia così tumultuosa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La realtà è che noi ci siamoad una recrudescenza del virus ma non ci aspettavamo che fosse così. E che riusciamo a gestirla solo se, come mi sembra negli ultimi giorni, gli italiani ritrovano la responsabilità che hanno dimostrato. Nessun paese al mondo con la sola forza dei governi riesce a gestire queste curve”. Ad affermarlo è il Commissario straordinario Domenicoin un’intervista rilasciata all’Huffington Post.domanda sulle problematiche derivate dal sistema federale della sanità italiana,ha risposto: “La pandemia oggi non è più concentrata in un pezzo del paese ma distribuita purtroppo da per tutto. Il governo detta le regole e ha condiviso che le ...