Conte alle Camere, in un clima teso, illustra i nuovi decreti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Torna a difendre le scelte del governo, il premier Giuseppe Conte. Rispondendo al Question Time alla Camera ribadisce che le nuove misure adottate con l'ultimo Dpcm sono necessarie a Contenere i ...

Agenzia_Ansa : Conte: 'Non abbiamo fatto scelte indiscriminate. Critiche legittime ma dobbiamo evitare che curva ci sfugga. Rispet… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - arquer12 : RT @isabellaisola3: Piange e si dispera questa signora,vedova e con due figli, che lavorava in un ristorante di #Napoli che ha perso il lav… - Eumoret : RT @giuseppetp55: Questa è tutta da ridere,il Felpa,92% di assenze dal Senato,oggi dice,noi della Lega usciamo dall’aula,perché mentre siam… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alle Decreto ristori, via libera del Consiglio dei ministri. Conte: 'Dl da oltre 5 miliardi, risorse immediate' Agenzia ANSA Giorgia Meloni non dà tregua a Conte: si crede il Re Sole. Ecco perché il premier snobba il Parlamento

Il risutato è che le ultime misure licenziate da Conte non sono state votate da nessuno. "Chiusure alle 18, chiusure delle palestre, piuttosto che tutto quello che abbiamo detto? Vogliamo che Conte ...

Covid, Conte: "Nessun lockdown imminente, aspettiamo effetti Dpcm"

Il premier Giuseppe Conte ha smentito le voci di un lockdown nazionale imminente e, durante il suo incontro con i sindacati, ha spiegato: "Diamo il tempo alle misure restrittive appena approvate di ...

