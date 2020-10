Bruges-Lazio, programma e telecronisti Sky Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Bruges-Lazio, match valido per la seconda giornata di Champions League 2020/2021. Biancocelesti decimati in casa dei belgi con assenze pesantissime per via del coronavirus, anche se la società non ha ancora comunicato ufficialmente. A ogni modo, ci si gioca il primato del girone contro l’altra squadra che è riuscita a vincere all’esordio, calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 28 ottobre. Bruges-Lazio sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ile isu Sky di, match valido per la seconda giornata di. Biancocelesti decimati in casa dei belgi con assenze pesantissime per via del coronavirus, anche se la società non ha ancora comunicato ufficialmente. A ogni modo, ci si gioca il primato del girone contro l’altra squadra che è riuscita a vincere all’esordio, calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 28 ottobre.sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi.

