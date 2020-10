Borse 28 ottobre, mercati in ansia per i nuovi confinamenti: crolla Piazza Affari (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Borse 28 ottobre. I mercati in rosso per la paura di nuovi lockdown. Piazza Affari lascia per strada oltre il 2%. MILANO – Borse 28 ottobre. Nuova giornata molto difficile per i mercati. Le parole del premier Conte e le decisioni di altri Paesi sul lockdown pesano sui listini. Borse 28 ottobre La chiusura contrastata di Wall Street ha portato ad un andamento incerto. Tokyo ha perso lo 0,29%. Anche Hong Kong ha terminato la seduta in rosso (-0,4%). L’unica a segnare il rialzo è Shanghai (+0,8%). Il rischio di un nuovo lockdown manda k.o. Piazza Affari. La peggiore è Parigi con un rosso del 3,6%. Male anche Francoforte (-3,5%), ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)28. Iin rosso per la paura dilockdown.lascia per strada oltre il 2%. MILANO –28. Nuova giornata molto difficile per i. Le parole del premier Conte e le decisioni di altri Paesi sul lockdown pesano sui listini.28La chiusura contrastata di Wall Street ha portato ad un andamento incerto. Tokyo ha perso lo 0,29%. Anche Hong Kong ha terminato la seduta in rosso (-0,4%). L’unica a segnare il rialzo è Shanghai (+0,8%). Il rischio di un nuovo lockdown manda k.o.. La peggiore è Parigi con un rosso del 3,6%. Male anche Francoforte (-3,5%), ...

