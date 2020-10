Bergamo, balzo dei positivi: +252 Lombardia, record di contagi: 7.558 casi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 7.558 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia e 47 i morti, per la regione il dato più alto da sempre. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 7.558 i nuovidi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore ine 47 i morti, per la regione il dato più alto da sempre.

FabrizioMaretti : @giorgio_gori Buonasera Sindaco , da cittadino della prov di Bergamo sono preoccupato dal balzo odierno a 182 conta… - Majden3 : RT @simonegraziosi2: A Bergamo 57 casi in più. In Lombardia cresce purtroppo il numero delle vittime - simonegraziosi2 : A Bergamo 57 casi in più. In Lombardia cresce purtroppo il numero delle vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo balzo Bergamo, balzo dei positivi: +252 Lombardia, record di contagi: 7.558 casi L'Eco di Bergamo Covid, aumentano ancora i casi: 24.991 In Italia i positivi superano i guariti

Il 25 agosto, ad esempio, i positivi erano 19.714 a fronte di 206.015 guariti. Nuovo balzo anche dei pazienti in terapia intensiva sempre per Covid a livello nazionale: sono 125 in più nelle ultime 24 ...

Ricoveri in aumento in Bergamasca Sono 157 i pazienti nei nostri ospedali

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo martedì 27 ottobre i ricoverati per Covid accertati erano 62 (erano 59 lunedì, 58 domenica) e di questi 14 in Terapia intensiva, 13 dei quali intubati. È st ...

Il 25 agosto, ad esempio, i positivi erano 19.714 a fronte di 206.015 guariti. Nuovo balzo anche dei pazienti in terapia intensiva sempre per Covid a livello nazionale: sono 125 in più nelle ultime 24 ...All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo martedì 27 ottobre i ricoverati per Covid accertati erano 62 (erano 59 lunedì, 58 domenica) e di questi 14 in Terapia intensiva, 13 dei quali intubati. È st ...