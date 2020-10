Aspi, Cdp approva offerta con proposta accordo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb.

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Aspi, Cdp approva offerta con proposta accordo - fisco24_info : Aspi, Cdp approva offerta con proposta accordo : - carlo112244 : RT @Adnkronos: #Aspi, Cdp approva offerta con proposta accordo - Adnkronos : #Aspi, Cdp approva offerta con proposta accordo - fisco24_info : Cdp: via libera a offerta per 88,06% Aspi, confermato prezzo: Ok dal cda, ora due diligence di 10 settimane -