A settembre calo dell' 83% dei voli aerei Siamo tornati ai livelli del ' 95

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si registra un nuovo e grave crollo per gli aereoporti italiani. Dopo che vi era stata una ripresa durante i mesi estivi, complice anche l’abbassamento del contagio da coronavirus che ha permesso alle persone di viaggiare con più serenità, lo scorsosi è chiuso con solamente 5.738.268 passeggeri, pari al 69,7% in meno rispetto al 2019: cifre che fanno compiere al settore un passo indietro di 25 anni, tornando aidel 1995.Ad evidenziarlo è la nota mensile di Assaeroporti, nella quale si legge che “lo scenario, critico, emerge anche dai dati relativi al periodo marzo-2020: dal lockdown ad oggi il sistema aeroportuale nazionale ha perso l′83% dei passeggeri, il 68% dei movimentie il 33%e merci”.In modo specificio, i ...

In modo specificio, i voli Extra Ue fanno registrare “un drammatico calo del 91% riconducibile soprattutto alle ... la situazione non è migliore: rispetto al settembre dello scorso hanno, infatti, si ...Una stima che registra un lieve calo anche rispetto alle prime stime di settembre (-1%, a 47,2 milioni; dato ripreso da Oiv per il nostro Paese e diffuso oggi per le previsioni mondiali) dovuto a ...