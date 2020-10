Vuelta a España 2020, tappa di domani (28 ottobre): Logroño-Alto de Moncalvillo. Altimetria, percorso, orari (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ottava tappa della Vuelta a España 2020 promette spettacolo e colpi di scena. Un arrivo in salita molto duro caratterizzerà la parte finale della frazione odierna da Logroño all’Alto de Moncalvillo di 164 km. Saranno chiamati a darsi battaglia, ancora una volta, gli uomini di classifica che avranno modo di testare la condizione fisica degli avversari quando siamo quasi arrivati a metà della corsa in terra iberica. Altimetria percorso La partenza da Logroño e tutta la prima parte della frazione odierna saranno abbastanza lineari, con qualche saliscendi, ma nulla di impegnativo. La prima vera salita del giorno sarà il Puerto de La Rasa, di seconda categoria, questa sarà solo l’antipasto rispetto al ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ottavadellaa Españapromette spettacolo e colpi di scena. Un arrivo in salita molto duro caratterizzerà la parte finale della frazione odierna da Logroño all’dedi 164 km. Saranno chiamati a darsi battaglia, ancora una volta, gli uomini di classifica che avranno modo di testare la condizione fisica degli avversari quando siamo quasi arrivati a metà della corsa in terra iberica.La partenza da Logroño e tutta la prima parte della frazione odierna saranno abbastanza lineari, con qualche saliscendi, ma nulla di impegnativo. La prima vera salita del giorno sarà il Puerto de La Rasa, di seconda categoria, questa sarà solo l’antipasto rispetto al ...

