VIDEO Monchengladbach Real Madrid HIGHLIGHTS (Di martedì 27 ottobre 2020) Opportunità di riscatto immediata per il Real Madrid dopo la sconfitta nella prima giornata: il Borussia Monchengladbach ha pareggiato la prima sfida contro l’Inter. GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCH. Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 27 ottobre 2020) Opportunità di riscatto immediata per ildopo la sconfitta nella prima giornata: il Borussiaha pareggiato la prima sfida contro l’Inter. GLISARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCH. Giornal.it.

Mediagol : #Video #Inter-Monchengladbach, Conte: 'Defezioni? Le paghiamo a livello fisico, ma sono orgoglioso di una cosa' - Mediagol : #Video #Inter-Monchengladbach, nerazzurri presi di mira dopo il pareggio in Champions: ecco i meme più divertenti… - lazarismo : RT @SkySport: 'Non è un buon risultato, possiamo fare di più' Le parole di Lukaku dopo il pari contro il Borussia Moenchengladbach ?? https… - flamminiog : RT @SkySport: 'Non è un buon risultato, possiamo fare di più' Le parole di Lukaku dopo il pari contro il Borussia Moenchengladbach ?? https… - SkySport : 'Non è un buon risultato, possiamo fare di più' Le parole di Lukaku dopo il pari contro il Borussia Moenchengladbac… -