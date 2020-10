VIDEO Atalanta Ajax – HIGHLIGHTS (Di martedì 27 ottobre 2020) Sfida europea di prestigio per l’Atalanta che sfida i lancieri dell’Ajax, che arrivano da un fragoroso successo in campionato per 13 a 0 contro il Venlo. GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCH. VIDEO Atalanta Ajax – HIGHLIGHTS Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 27 ottobre 2020) Sfida europea di prestigio per l’che sfida i lancieri dell’, che arrivano da un fragoroso successo in campionato per 13 a 0 contro il Venlo. GLISARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCH.Giornal.it.

Atalanta_BC : #AtalantaAjax, così dall'inizio! ?? ???? team news here! #UCL #GoAtalantaGo - Atalanta_BC : ?? In campo così alla MCH Arena! ?? Here's our first 20/21 #UCL line-up! ? Presented by @Plus500 #FCMAtalanta #UCL… - Atalanta_BC : #AtalantaSamp | 1-2 | 80’ ?? GOOOOOOLLLL DUVÁÁÁÁÁÁÁN ZAPATAAAAAAA!!!!!! #Zapata trasforma il rigore e accorciamo… - Cab96Luca : RT @_Bitw_n_10: l'atalanta nel secondo tempo - _SiGonfiaLaRete : VIDEO - #AtalantaAjax, lancio di bottiglie contro il pullman degli ospiti -