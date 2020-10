Uomini e Donne anticipazioni oggi | Gianluca ruba un bacio a Gabriella | Sophie delusa

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ledella puntata didi, martedì 27 ottobre, rivelano cheDe Matteis farà un’esterna molto piacevole con. Anchesi troverà molto a suo agio con un corteggiatore, tuttavia, verrà moltodal comportamento di altri esponenti del parterre. In merito al trono over, invece, vedremo che Valentina avrà un aspro litigio con Aurora. Le due discuteranno pesantemente e la prima deciderà di lasciare lo studio tra le lacrime. Armando interverrà per prendere le difese dell’Autiero e riscontrerà il favore del pubblico.: i troni die ...