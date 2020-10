Traffico Roma del 27-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisirallentato su via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII e via d’aria verso via di Boccea a San Giovanni code su via Cilicia tra via Appia Antica Piazza Galeria verso Piazza Tuscolo coda tratte sull’Appia nuova tra via del Quadraro via Al Quarto Miglio Verso il raccordo lo vuole un corso sulla via Collatina all’altezza del raccordo code da via Pio Semeghini in uscita dalla città ma anche da via dell’Acqua Vergine verso il centro a causa di una manifestazione sempre chiusa via dei Cerchi tra via di San Teodoro e Piazza Bocca della Verità sulla diramazione diSud code per un veicolo fermo in panne tra Torrenova e Monteporzio verso ancora disagi perché si muove con la metro C A ...