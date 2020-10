Tamburi | informativa sul piano di acquisto azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) –Investment Partners nell’ambito dell’autorizzazione all’dideliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 19 al 23 ottobre 2020, complessivamente 86.281ordinarie (pari allo 0,047% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,7069 euro, per un controvalore pari a 492.394,04 euro. Alla data del 23 ottobre, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 15.819.935, pari all’8,580% del capitale sociale. A Piazza Affari, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,36%. (Foto: © Luca Ponti 123RF)