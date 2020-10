Serie A, un leader tedesco per la media company (Di martedì 27 ottobre 2020) Chi è Christian Seifert – La Serie A cerca di proseguire nel lavoro per la creazione della tanto discussa media company, approvata all’unanimità dai presidenti dei club. Un percorso che è proseguito con la decisione di trattare in esclusiva con la cordata CVC-Advent-Fsi per la cessione del 10% della newco, in cambio di 1,6 miliardi. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) Chi è Christian Seifert – LaA cerca di proseguire nel lavoro per la creazione della tanto discussa, approvata all’unanimità dai presidenti dei club. Un percorso che è proseguito con la decisione di trattare in esclusiva con la cordata CVC-Advent-Fsi per la cessione del 10% della newco, in cambio di 1,6 miliardi. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Serie A, dalla Bundes un leader per la media company: Chi è Christian Seifert – La Serie A cerca… - Heraldoverona : Il dramma del #turismo illustrato in una lettera aperta inviata al Governo dalla leader del Movimento Autonomo dell… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Roma - Dzeko leader, Pellegrini ispirato. Mirante salva nel finale - NeroAzzurro20 : @uc_bautz @AndreaFrey83 abbiamo perso con un torthenham che in quel momento era squadra più forte di noi. non abbia… - CRISINTER70 : @Brescia_eSports Diretta YouTube dalle 23h30 -