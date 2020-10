Roma, violenti scontri in piazza del Popolo durante la manifestazione contro il Dpcm (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, scontri in piazza del Popolo alla manifestazione contro il Dpcm Circa 200 persone si sono riunite a partire dalle 19 di oggi in piazza del Popolo, a Roma, per protestare contro le misure restrittive anti-Covid contenute nel Dpcm approvato il 24 ottobre dal governo. Secondo quanto si apprende, la maggior parte dei manifestanti apparteneva a movimenti di estrema destra e frange ultras. Entrati in piazza al grido di “Libertà”, hanno srotolato uno striscione, poi richiuso qualche minuto dopo non appena sono arrivate le forze dell’ordine nella vie limitrofe alla piazza. Decine gli agenti in assetto antisommossa a presidiare la ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020)indelallailCirca 200 persone si sono riunite a partire dalle 19 di oggi indel, a, per protestarele misure restrittive anti-Covid contenute nelapprovato il 24 ottobre dal governo. Secondo quanto si apprende, la maggior parte dei manifestanti apparteneva a movimenti di estrema destra e frange ultras. Entrati inal grido di “Libertà”, hanno srotolato uno striscione, poi richiuso qualche minuto dopo non appena sono arrivate le forze dell’ordine nella vie limitrofe alla. Decine gli agenti in assetto antisommossa a presidiare la ...

