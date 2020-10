Perché Microsoft scommette su Taiwan (e non su Hong Kong) (Di martedì 27 ottobre 2020) Microsoft ha annunciato che costruirà il suo nuovo cloud data center Azure a Taiwan all’interno dell’iniziativa Reimagine Taiwan. Che prevede anche un impegno a lavorare con il governo Taiwanese per fornire nuove tecnologie per la sicurezza informatica e creare oltre 30.000 nuovi posti di lavoro. Taiwan, il cui settore telecomunicazioni, hardware e innovazione è tra i più avanti al mondo, diventerà così un fondamentale hub in Asia per Microsoft per la progettazione e la realizzazione di software cloud avanzati e infrastruttura hardware per l’intelligenza artificiale, soluzioni IoT ed edge. LA REAZIONE DI TAIPEI Come ha sottolineato la presidente Tsai Ing-wen citata dalla Nikkei, Taiwan rappresenta, con la guerra ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020)ha annunciato che costruirà il suo nuovo cloud data center Azure aall’interno dell’iniziativa Reimagine. Che prevede anche un impegno a lavorare con il governoese per fornire nuove tecnologie per la sicurezza informatica e creare oltre 30.000 nuovi posti di lavoro., il cui settore telecomunicazioni, hardware e innovazione è tra i più avanti al mondo, diventerà così un fondamentale hub in Asia perper la progettazione e la realizzazione di software cloud avanzati e infrastruttura hardware per l’intelligenza artificiale, soluzioni IoT ed edge. LA REAZIONE DI TAIPEI Come ha sottolineato la presidente Tsai Ing-wen citata dalla Nikkei,rappresenta, con la guerra ...

