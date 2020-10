Oggi è un altro giorno, Beppe Convertini fa una gaffe “molte donne non …” , gelo in studio (Di martedì 27 ottobre 2020) Beppe Convertini fa una gaffe “molte donne non …” cala il gelo in studio Nonostante l’emergenza Covid tutte le trasmissioni televisive stanno cercando di andare in onda. Proprio ieri, un altro conduttore è risultato positivo al virus, Gerry Scotti ma fortunatamente Caduta Libera continuerà ad andare in onda grazie alle registrazioni già fatte. Intanto, la Rai sta seguendo un protocollo rigidissimo e almeno per ora non ci sono stati grandi problemi. La situazione è comunque abbastanza drammatica e per evitare ulteriori contagi molti ospiti si preferisce averli in collegamento dalle loro case piuttosto che in studio. Sabato, in uno dei programmi cult della rete “Oggi ... Leggi su aciclico (Di martedì 27 ottobre 2020)fa una“moltenon …” cala ilinNonostante l’emergenza Covid tutte le trasmissioni televisive stanno cercando di andare in onda. Proprio ieri, unconduttore è risultato positivo al virus, Gerry Scotti ma fortunatamente Caduta Libera continuerà ad andare in onda grazie alle registrazioni già fatte. Intanto, la Rai sta seguendo un protocollo rigidissimo e almeno per ora non ci sono stati grandi problemi. La situazione è comunque abbastanza drammatica e per evitare ulteriori contagi molti ospiti si preferisce averli in collegamento dalle loro case piuttosto che in. Sabato, in uno dei programmi cult della rete “...

AlbertoBagnai : Non è una novità e non ce ne siamo accorti oggi, anche perché non abbiamo dimenticato che la crisi preesisteva al C… - Quirinale : #Mattarella: La ricerca si associa anche a un altro termine: “responsabilità”, di cui oggi apprezziamo molto il val… - andreabettini : Oggi alle 17 ora italiana la NASA presenterà una 'exciting new discovery' legata alla Luna. Per ora non si sa altro… - ultimobitti : se qualche buon anima può aiutarmi gliene sarei davvero grata: praticamente avevo inserito il numero di telefono i… - usul75 : RT @Errorigiudiziar: Lo arrestarono il #27ottobre '93 in base a dichiarazioni che non erano ancora state rese. Un altro testimone a carico… -