Morto il padre del Signor Distruggere: “Lo hanno trovato in bagno. Aveva febbre e non riusciva a respirare” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) Aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e lo hanno trovato Morto in bagno. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è Vincenzo Maisto, blogger e scrittore conosciuto come “Il Signor Distruggere“. Nel post iniziale di Maisto non c’è alcun riferimento al Covid-19. Successivamente, il blogger ha ringraziato le persone che sui social hanno espresso la loro vicinanza nei suoi confronti e ha specificato che il padre è risultato ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) “Questa mattina mio(che viveva da solo in provincia di Napoli)lae nona respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e loin. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è Vincenzo Maisto, blogger e scrittore conosciuto come “Il“. Nel post iniziale di Maisto non c’è alcun riferimento al Covid-19. Successivamente, il blogger ha ringraziato le persone che sui socialespresso la loro vicinanza nei suoi confronti e ha specificato che ilè risultato ...

