Lavoratori fragili, Lisa Noja (Italia viva): “È un disastro. Bisogna intervenire subito e stanziare nuovi fondi per vere tutele” (Di martedì 27 ottobre 2020) “È un disastro, Bisogna intervenire subito stanziando altri soldi: non puoi dire ai fragili “state a casa” se poi non li metti nelle condizioni di farlo”. La deputata di Italia viva Lisa Noja, affetta da amiotrofia spinale, da mesi si batte per la questione dei Lavoratori affetti da patologie croniche gravi rimasti stritolati dalle curve dei contagi, perché le tutele annunciate sono saltate costringendoli a lavorare, correndo più rischi, o a stare a casa rischiando il posto di lavoro. In alternative a consumare ferie e permessi per evitare il cosiddetto “comporto” dei 180 giorni oltre i quali può scattare il licenziamento. Lei ci sta lavorando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “È unstanziando altri soldi: non puoi dire ai“state a casa” se poi non li metti nelle condizioni di farlo”. La deputata di, affetta da amiotrofia spinale, da mesi si batte per la questione deiaffetti da patologie croniche gravi rimasti stritolati dalle curve dei contagi, perché le tutele annunciate sono saltate costringendoli a lavorare, correndo più rischi, o a stare a casa rischiando il posto di lavoro. In alternative a consumare ferie e permessi per evitare il cosiddetto “comporto” dei 180 giorni oltre i quali può scattare il licenziamento. Lei ci sta lavorando ...

Lavoratori fragili, storie di chi rischia posto e salute: "Costretti a usare le ferie per non essere licenziati. Smart… Il Fatto Quotidiano

