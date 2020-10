Juventus in emergenza: Bonucci stringe i denti per il Barcellona (Di martedì 27 ottobre 2020) Difesa Juventus in emergenza per il match di Champions League contro il Barcellona. Bonucci ci prova: le possibili alternative La Juventus scenderà in campo contro il Barcellona mercoledì sera. I bianconeri in difesa dovranno fare a meno di de Ligt, che rientrerà in settimana dopo l’operazione alla spalla e che potrebbe esserci già con lo Spezia, e probabilmente anche di Chiellini. Ci proverà fino alla fine Bonucci, che nel match contro il Verona è uscito dolorante. Per lui gli esami fanno ben sperare: ha solamente un affaticamento e nessuna lesione e potrebbe rientrare per il match di Champions. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Difesainper il match di Champions League contro ilci prova: le possibili alternative Lascenderà in campo contro ilmercoledì sera. I bianconeri in difesa dovranno fare a meno di de Ligt, che rientrerà in settimana dopo l’operazione alla spalla e che potrebbe esserci già con lo Spezia, e probabilmente anche di Chiellini. Ci proverà fino alla fine, che nel match contro il Verona è uscito dolorante. Per lui gli esami fanno ben sperare: ha solamente un affaticamento e nessuna lesione e potrebbe rientrare per il match di Champions. Leggi su Calcionews24.com

