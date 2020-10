Il Napoli e la Spagna: tutti i precedenti azzurri (Di martedì 27 ottobre 2020) Il risultato del San Paolo in Europa League ha sorpreso un po’ tutti. Il Napoli era la favorita della gara ma l’AZ ha dato filo da torcere fino a segnare un goal sorprendente con De Wit. Un incidente di percorso? Gattuso ha sottovalutato gli olandesi? Tutto può essere, del resto dopo che ha rifilato quattro reti alla invalicabile Atalanta ci sta un pochino montarsi la testa? No? Apparte gli scherzi, i partenopei hanno ora l’obbligo morale e materiale di riscattarsi dopo quel brutto tonfo in casa. Ma la gara che li vedrà protagonisti contro la Real Sociedad non sarà di certo una passeggiata. Anzi, gli spagnoli sono una delle sorprese della Liga. Sono riusciti a vincere quattro delle partite disponibili, dando spettacolo in ogni prova. Nemmeno il Real Madrid ha fatto di meglio, motivo per cui i baschi sono primi da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020) Il risultato del San Paolo in Europa League ha sorpreso un po’. Ilera la favorita della gara ma l’AZ ha dato filo da torcere fino a segnare un goal sorprendente con De Wit. Un incidente di percorso? Gattuso ha sottovalutato gli olandesi? Tutto può essere, del resto dopo che ha rifilato quattro reti alla invalicabile Atalanta ci sta un pochino montarsi la testa? No? Apparte gli scherzi, i partenopei hanno ora l’obbligo morale e materiale di riscattarsi dopo quel brutto tonfo in casa. Ma la gara che li vedrà protagonisti contro la Real Sociedad non sarà di certo una passeggiata. Anzi, gli spagnoli sono una delle sorprese della Liga. Sono riusciti a vincere quattro delle partite disponibili, dando spettacolo in ogni prova. Nemmeno il Real Madrid ha fatto di meglio, motivo per cui i baschi sono primi da ...

Il Napoli e la Spagna: tutti i precedenti azzurri

La vendetta sportiva è compiuta. Nel 2016 il Napoli ai preliminari pesca una nuova squadra spagnola. Una squadra unica al mondo per le politiche che adotta, rappresentante del mondo basco in tutto e ...

