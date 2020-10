GF Vip, Patrizia De Blanck a Tommaso Zorzi: “Sparati” (Di martedì 27 ottobre 2020) La contessa De Blanck torna a far discutere nella Casa del Grande Fratello VIP con delle frasi contro Tommaso Zorzi che non sono piaciute a nessuno. Quando si tratta di gossip e discussioni nella Casa del Grande Fratello VIP, la contessa Patrizia De Blanck è tra le protagoniste indiscusse di questa edizione 2020. Oggi è tornata alla ribalta … L'articolo GF Vip, Patrizia De Blanck a Tommaso Zorzi: “Sparati” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) La contessa Detorna a far discutere nella Casa del Grande Fratello VIP con delle frasi controche non sono piaciute a nessuno. Quando si tratta di gossip e discussioni nella Casa del Grande Fratello VIP, la contessaDeè tra le protagoniste indiscusse di questa edizione 2020. Oggi è tornata alla ribalta … L'articolo GF Vip,De: “Sparati” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

