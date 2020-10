#Forumautomotive, appello filiera per attivare subito un piano nazionale strategico per la mobilità (Di martedì 27 ottobre 2020) #Forumautomotive, appello filiera per attivare subito un piano nazionale strategico per la mobilità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020)perunper la mobilità su Notizie.it.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Forumautomotive appello A #FORUMAutoMotive l’appello della filiera al Governo

Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori ... ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”. All’appello accorato della filiera si è ...

Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori ... ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”. All’appello accorato della filiera si è ...