FIFA 21 | Rilasciata la Patch 1 05 per PS4 e Xbox One

(Di martedì 27 ottobre 2020) EA Sports ha rilasciato una nuovacorrettiva ( 1.05 ) del simulatore calcistico21 per le piattaforme PlayStation 4 eOne. L’aggiornamento in questione apporta alcune modifiche al gameplay e risolve alcuni problemi riscontrati nella modalità21 Ultimate Team, nella modalità carriera, nella modalità Volta Football e nella modalità Pro Club. Laoccuperà 2.55 GB sui vostri hard disk, di seguito il fix completo divulgato dalla software house canadese. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: La distanza dall’avversario durante il dribbling agile contestuale è leggermente aumentata, per migliorare la manovrabilità.La mossa abilità elastico è stata rallentata.L’impatto di questa modifica ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Rilasciata la Patch 1.05 per PC... -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Rilasciata

FUT Universe

FIFA 21 è ancora protagonista di un assurdo ed esilarante bug. I nostri giocatori durante le partite salteranno letteralmente troppo in aria.Sì a un Mondiale per club, no a una Superlega europea. E' la presa di posizione del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che si schiera per un torneo globale dedicato alle società più prestigiose ...