Elisa Isoardi ammette: “Adoro Raimondo Todaro…” (Di martedì 27 ottobre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ospiti a “Oggi è un altro giorno” hanno finalmente rivelato cosa c’è tra di loro. Vediamo insieme cosa hanno detto. Ospiti, in collegamento dalle proprie abitazioni, a “Oggi è un altro giorno”, Elisa Isoardi e il partner Raimondo Todaro. Da quando fanno coppia sul palco di “Ballando con le Stelle”, … L'articolo Elisa Isoardi ammette: “Adoro Raimondo Todaro…” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 27 ottobre 2020)Todaro ospiti a “Oggi è un altro giorno” hanno finalmente rivelato cosa c’è tra di loro. Vediamo insieme cosa hanno detto. Ospiti, in collegamento dalle proprie abitazioni, a “Oggi è un altro giorno”,e il partnerTodaro. Da quando fanno coppia sul palco di “Ballando con le Stelle”, … L'articolo: “AdoroTodaro…” Curiosauro.

dumurin : @bubinoblog fa piacere che sia tornato il sereno. Il pubblico più gossipparo però vuole sapere di più su Elisa Isoa… - Paoloakita : Elisa Isoardi: 'Non sono solo la ex di Salvini'. Sentiamo, cos’altro ci hai tenuto nascosto? - zazoomblog : Elisa Isoardi: “Non sono solo l’ex di Salvini” - #Elisa #Isoardi: #Salvini” - QuotidianPost : Elisa Isoardi: “Non sono solo l’ex di Salvini” - ElisaDiGiacomo : Elisa Isoardi su Todaro: 'Siamo una coppia a tutti gli effetti? No, lo state dicendo voi' -