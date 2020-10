Decreto Ristori, ex Ministro Tria: “Complesso e cervellotico, bisognava agire prima” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ex Ministro Giovanni Tria ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo Dpcm governativo intervistato da Affaritaliani.it. Lo ha definito uno “schema complesso e cervellotico”. Così infatti l’ex Ministro all’Economia Giovanni Tria ha commentato, ai microfoni di Affaritaliani.it, il Decreto Ristoro appena varato dal governo per compensare le perdite che molti commercianti subiranno a causa delle nuove … L'articolo Decreto Ristori, ex Ministro Tria: “Complesso e cervellotico, bisognava agire prima” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’exGiovanniha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo Dpcm governativo intervistato da Affaritaliani.it. Lo ha definito uno “schema complesso e”. Così infatti l’exall’Economia Giovanniha commentato, ai microfoni di Affaritaliani.it, ilRistoro appena varato dal governo per compensare le perdite che molti commercianti subiranno a causa delle nuove … L'articolo, ex: “Complesso eprima” proviene da Inews.it.

