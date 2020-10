Decreto Ristori, Conte annuncia 5 miliardi di aiuti alle attività chiuse (Di martedì 27 ottobre 2020) Si è tenuta in questi minuti la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e dei Ministri Gualtieri e Patuanelli. La stessa fa seguito al via libera al Decreto Ristori, che nelle intenzioni del Governo va di pari passo con il Dpcm che ha scatenato tante proteste e scontri in decine di città italiane. Per oltre 300.000 aziende, sono in arrivo aiuti per un valore di 5 miliardi di euro per le attività chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Conte presenta il Decreto Ristori Come specificato dal premier, questo Decreto è stato realizzato “parallelamente all’ultimo Dpcm. L’ho firmato solo quando con il Ministro Gualtieri siamo stati sicuri che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Si è tenuta in questi minuti la conferenza stampa del premier Giuseppee dei Ministri Gualtieri e Patuanelli. La stessa fa seguito al via libera al, che nelle intenzioni del Governo va di pari passo con il Dpcm che ha scatenato tante proteste e scontri in decine di città italiane. Per oltre 300.000 aziende, sono in arrivoper un valore di 5di euro per le attivitàa causa dell’emergenza Coronavirus.presenta ilCome specificato dal premier, questoè stato realizzato “parlamente all’ultimo Dpcm. L’ho firmato solo quando con il Ministro Gualtieri siamo stati sicuri che ...

