Covid | Maradona in isolamento

Buenos Aires, 27 ott. (Adnkronos) - Diego Armando Maradona in isolamento preventivo in Argentina per la positività di un suo stresso collaboratore, a darne la notizia è 'Olé'. In mattinata, sempre dall'Argentina, era arrivata la notizia dell'isolamento preventivo di Marcelo Gallardo, tecnico del River, per un contatto con un collaboratore colpito dal coronavirus. Maradona, tecnico del Gimnasia La Plata, potrebbe così mancare all'esordio in panchina della sua squadra nella Coppa di Lega previsto per venerdì giorno del suo sessantesimo compleanno.

