"Così ce l'ho fatta". Fernanda Lessa, la confessione in lacrime all'amica del GF Vip Adriana Volpe

Fernanda Lessa è stata ospite di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip (esperienza che ha fatto proprio insieme ad Adriana Volpe) ha parlato di tante cose, dal rapporto con i suoi genitori alla dipendenza dall'alcool. "Mia madre non era affatto solita lasciarsi andare ad abbracci o parole d'affetto" ha ricordato Fernanda. Poi si è passati al tema delicato della dipendenza dall'alcol che Fernanda ha fortunatamente superato: "Ero determinata ad uscire dal tunnel, così mi sono rivolta ad un medico. Mi sono isolata per tanto tempo e posso confermare che non tocco alcol da circa due anni. Non berrò mai più".

