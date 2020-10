Coronavirus, “Madrid e Parigi non escludono il lockdown”. In Uk 367 morti, in Francia 523 vittime e più di 33mila contagi (Di martedì 27 ottobre 2020) Si fa sempre più critica la situazione sanitaria in Europa dove la scongiurata ipotesi di un nuovo lockdown torna a farsi strada in Francia e Spagna. L’Oms fa sapere che i decessi sono aumentati del 40% rispetto ad una settimana fa, mentre i contagi di un terzo, con conseguente pressione sul sistema sanitario. A lanciare l’allarme anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che sottolinea come nel giro “di poche settimane la situazione è diventata, da preoccupante, allarmante. Ora dobbiamo evitare una tragedia”. E a preoccupare è anche il picco di 367 decessi registrato nelle ultime 24 ore nel Regno Unito. Si tratta del numero più elevato di morti dal 27 maggio e in linea con le 374 vittime toccate il 30 marzo, una settimana dopo l’inizio del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Si fa sempre più critica la situazione sanitaria in Europa dove la scongiurata ipotesi di un nuovo lockdown torna a farsi strada ine Spagna. L’Oms fa sapere che i decessi sono aumentati del 40% rispetto ad una settimana fa, mentre idi un terzo, con conseguente pressione sul sistema sanitario. A lanciare l’allarme anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che sottolinea come nel giro “di poche settimane la situazione è diventata, da preoccupante, allarmante. Ora dobbiamo evitare una tragedia”. E a preoccupare è anche il picco di 367 decessi registrato nelle ultime 24 ore nel Regno Unito. Si tratta del numero più elevato didal 27 maggio e in linea con le 374toccate il 30 marzo, una settimana dopo l’inizio del ...

