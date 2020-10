Coronavirus: in Spagna i medici scioperano (Di martedì 27 ottobre 2020) È stato indetto dai medici spagnoli uno sciopero di 24 ore per manifestare contro gli scarsi aiuti forniti dal governo in ambito sanitario. I motivi dello sciopero Lo sciopero indetto dai medici spagnoli sta facendo molto discutere nelle ultime ore. Il motivo principale di questa protesta è quello relativo alla scarsa capacità, dimostrata dallo Stato spagnolo, nella gestione dell’emergenza Covid. Se infatti le misure adottate dal governo potrebbero alla lunga avere degli effetti positivi, sono le strutture sanitarie a necessitare di un’attenzione che finora non gli è stata data. Entrando nello specifico infatti si vede come la recente protesta nasca dall’esasperazione dello staff medico del Paese, sentitosi abbandonato a se stesso.Poche sono state infatti le azioni governative indirizzate a un ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) È stato indetto daispagnoli uno sciopero di 24 ore per manifestare contro gli scarsi aiuti forniti dal governo in ambito sanitario. I motivi dello sciopero Lo sciopero indetto daispagnoli sta facendo molto discutere nelle ultime ore. Il motivo principale di questa protesta è quello relativo alla scarsa capacità, dimostrata dallo Stato spagnolo, nella gestione dell’emergenza Covid. Se infatti le misure adottate dal governo potrebbero alla lunga avere degli effetti positivi, sono le strutture sanitarie a necessitare di un’attenzione che finora non gli è stata data. Entrando nello specifico infatti si vede come la recente protesta nasca dall’esasperazione dello staff medico del Paese, sentitosi abbandonato a se stesso.Poche sono state infatti le azioni governative indirizzate a un ...

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - RaiNews : La protesta contro l'incapacità del governo di rafforzare il sistema sanitario duramente provato dalla pandemia di… - ItalyinSPA : #COVID19 | Considerato l’aggravarsi della situazione in #Europa, si raccomanda ai connazionali di evitare viaggi se… - QuotidianPost : Coronavirus: in Spagna i medici scioperano - Grand_Battery : RT @bioccolo: Dopo Olanda, Uk, Spagna, Belgio, Germania, Francia, Svezia e Danimarca anche i governi di Slovenia e Croazia danno l'ordine d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, in Spagna medici in sciopero per 24 ore Rai News Spagna: Camera di Commercio, dati lavoro confermano "profonda recessione"

Madrid, 27 ott 16:50 - (Agenzia Nova) - I dati del mercato del lavoro spagnolo resi noti oggi dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine) continuano a riflettere la "profonda recessione" scatenata ...

Covid: carenza vitamina D per oltre 80% pazienti ricoverati

Lo indica lo studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e condotto in Spagna, dal gruppo di José Hernández ... carenza di vitamina D è più diffusa nei Paesi dove il ...

Madrid, 27 ott 16:50 - (Agenzia Nova) - I dati del mercato del lavoro spagnolo resi noti oggi dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine) continuano a riflettere la "profonda recessione" scatenata ...Lo indica lo studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e condotto in Spagna, dal gruppo di José Hernández ... carenza di vitamina D è più diffusa nei Paesi dove il ...